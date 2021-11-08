Онлайн-гипермаркет подсчитал, сколько сладкого съели россияне в нерабочие дни

Wildberries провел исследование по итогам нерабочих дней. Выяснилось, что на каникулах россияне стали чаще есть сладкое.

С 28 октября по 7 ноября продажи конфет выросли на 203%, шоколада в плитках – на 98%, мармелада – на 159%. Булок купили в 15 раз больше чем обычно.

Кроме того, продажи чипсов выросли на 69%, в шесть раз больше стали продажи сухариков. Активно продавались в нерабочие дни компьютерные кресла, столы, бытовая техника и шубы с дубленками. Спрос вырос на 251 и 187% соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.