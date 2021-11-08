В Гидрометцентре предупредили москвичей о гололедице и снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что в столице на этой неделе ожидаются снег и гололедица.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 8 ноября, максимальная температура воздуха в городе достигнет +6...+8 градусов. Ожидается ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду. При этом атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба.

По словам Вильфанда, во вторник, 9 ноября, в Москве температура понизится до минусовых значений.

"Юго-западные ветры сменятся на северо-западные и даже северные. Ночью ожидается около 0 градусов, причем температура будет понижаться от полуночи к утру и достигнет нулевых и даже отрицательных значений. Днем тоже температура будет около нулевой отметки, а к вечеру понизится до -5 градусов", – объяснила она.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России 9 ноября прогнозируются осадки. Причем они начнутся ночью. Осадки во всех трех фазах – в виде дождя, мокрого снега, и снега. Температура будет около 0, да еще и порывистый ветер – до 15 метров в секунду. Будет заметная гололедица, скольжение.

В среду, 10 ноября, по словам метеоролога, в столице осадков не будет. Давление очень резко повысится на 20 миллиметров по сравнению с понедельником, поэтому москвичей ждет малооблачная погода, говорит специалист.

"Ночная температура в среду будет означать легкую зиму: -3...-5 градусов в Москве, по области – даже до -7 градусов. Гололедица по-прежнему прогнозируется. Днем, правда, потеплеет от -1 до +1 градуса, гололедица продолжится", – предупреждает Вильфанд.

По словам специалиста, в четверг давление начнет постепенно падать, но все равно будет выше нормы или около нее. Кроме того, прогнозируются небольшие осадки, уточнил синоптик. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем – +1...+3, продолжает метеоролог.

По словам Вильфанда, облачная погода с небольшими осадками сохранится до конца недели.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Снег, который будет выпадать, может оставить даже тонкий слой в области. В Москве, конечно, снега не останется, но в Подмосковье будет от 2 до 4 сантиметров. Но это еще не тот снег, который можно использовать для лыжных прогулок.

Ранее синоптики предупреждали, что 15 ноября в город придет климатическая зима. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в начале следующей недели похолодает до –5 градусов, ожидаются снегопады.