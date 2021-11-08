Россияне рассказали о покупках в период нерабочих дней

Стало известно, на что тратились россияне в нерабочие дни. Онлайн чаще всего заказывали уборку, оплачивали прачечные услуги, покупали инвентарь.

Одежда оказалась только на втором месте рейтинга, даже учитывая смену сезонов и закрытие торговых центров во многих регионах.

Третье место по тратам – это покупка игрушек. Чаще всего покупатели заказывали настольные игры и товары для хобби. Привычный оборот вырос в два раза. Средняя сумма онлайн-чека в этой категории – более 3,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.