Россия может разрешить беспошлинный импорт мяса – СМИ

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Минэкономразвития и Минсельхоз рассматривают возможность введения беспошлинного импорта мяса в Россию. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников обсуждения в министерствах.

По словам одного из источников издания, речь идет об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн в будущем году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины – с января по 31 июня 2022 года.

Как полагают авторы инициативы, импортерам нужно выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на российской территории.

"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", – отметил собеседник издания.

Ранее в Минсельхозе договорились с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. Министерство подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.

