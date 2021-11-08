Россия может разрешить беспошлинный импорт мяса – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минэкономразвития и Минсельхоз рассматривают возможность введения беспошлинного импорта мяса в Россию. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников обсуждения в министерствах.
По словам одного из источников издания, речь идет об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн в будущем году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины – с января по 31 июня 2022 года.
Как полагают авторы инициативы, импортерам нужно выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на российской территории.
"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", – отметил собеседник издания.
Ранее в Минсельхозе договорились с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. Министерство подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
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