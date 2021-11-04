Аналитики предупреждают о возможном подорожании мандаринов. В этом году в Абхазии неурожай цитрусовых.

В турецких мандаринах обнаружили пестициды. Дефицит может привести к скачку цен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

