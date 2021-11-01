Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский зоопарк изменил режим работы. С 1 ноября он будет работать с 09:00 до 17:00. Информация об этом появилась на сайте зоопарка.

Вход в зоосад теперь будет закрываться в 16:00. Детский зоопарк будет работать по такому же графику.

Также сообщается, что зоосад будет открыт для посетителей каждый день, без выходных. До 7 ноября закрыты все экспозиционные павильоны, общепит и аттракционы из-за объявленных мэром Москвы нерабочих дней.

На территорию можно попасть через два входа на открытом воздухе: Главный вход, а также вход в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. Билеты можно купить только онлайн, либо в терминалах на Главном входе и входе со стороны Детского зоопарка. QR-коды для доступа на территорию не требуются.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время не будут работать предприятия и организации на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Владимира Путина.

