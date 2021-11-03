Рост цен на продовольствие внес основной вклад в инфляцию по итогам октября

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По итогам октября годовая инфляция в России ускорилась до 8,13%. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.
По данным ведомства, основной вклад в инфляцию вносит изменение цен на продовольственные товары. Их стоимость за октябрь увеличилась на 2,17% по отношению к сентябрьским показателям.
Отмечается, что цены на плодоовощную продукцию в октябре выросли выше сезонного тренда на 1,37%.
Непродовольственная инфляция по итогам октября увеличилась на 0,78% по отношению к показателям месяцем ранее. Это, по информации министерства, было вызвано ростом цен на бензин при стабильной ситуации по другим товарам данной группы.
Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать динамика цен на услуги. В частности, наблюдается снижение цен на туристические услуги и пассажирские перевозки.
Монетарная инфляция, по оценке Минэкономразвития, в октябре по отношению к сентябрю снизилась до 0,54%, а годовая динамика монетарной инфляции стабилизировалась впервые с июня прошлого года, оставшись по итогам октября на уровне 6,6%.
Ранее Минэкономразвития РФ предложило ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В ведомстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально-значимые товары отечественного производства.
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