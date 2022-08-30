Москва возглавила рейтинг крупнейших мегаполисов G20 с самым низким уровнем безработицы в этом году. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Рейтинг составил Аналитический центр Москвы. Для подсчета данных использовалась методика Международной организации труда. В период с января по июнь безработица в столице составила 2,2%. Следом за Москвой идут Токио, Сидней, Нью-Йорк, Эр-Рияд, Лондон. Самый высокий показатель безработицы в городах Бразилии – выше 10%.

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