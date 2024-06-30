Москвичи могут провести время на пляжах во время жары

Гости и жители Москвы могут провести время на пляжах во время жары. В ближайшие несколько дней июля ожидается почти "тропическая" жара (до 33 градусов).

В Москве купание разрешено в 5 местах: на Черном озере и в Большом городском пруду в Зеленограде, в зонах отдыха "Тропарево", "Мещерское" и на Белом озере. В течение всего летнего сезона специалисты проверяют качество воды и песка.

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