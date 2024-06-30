Синоптик Тишковец: 31 рекорд жары установлен в городах РФ за 29 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

31 температурный рекорд установлен в городах России за прошедшую субботу, 29 июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Зона аномальной жары продолжает увеличиваться по площади, охватив собой обширные пространства на Русской равнине и юге Центральной Сибири", – уточнил он.

В результате число установленных суточных рекордов тепла стало в 3 раза больше, чем в пятницу. Так, показатели жары обновили в Смоленске, где фиксировали 30,5 градуса тепла, а прежний рекорд в 30,1 принадлежал 1999 году. Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге и Твери с 32,1 и 32,3 градусами соответственно. Там были установлены новые суточные рекорды 1999 и 1991 годов.

Небывалая жара, как выразился Тишковец, отмечалась 29-го числа в Петрозаводске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Красноярске и на Кольском полуострове. Самым "жарким" рекордом выявили в Красноярске – 35,2 градуса.



Специалист объяснил, что жаркую погоду обеспечил гребень азорского антициклона, чьи потоки несут воздух из Северной Африки, где накануне зафиксировали более 50 градусов. Жара, по словам Тишковца, сохранится и на следующей неделе, поэтому ожидаются новые серии температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что в первых днях июля в столичном регионе могут обновить столетние рекорды тепла. При этом 3 июля температура воздуха в Москве может достичь 34 градусов.

