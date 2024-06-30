Дождь и гроза ожидаются в Москве 30 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность, местами дождь и гроза ожидаются в столице в воскресенье, 30 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Скорость западного и северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Воздух в Москве прогревается до 30 градусов уже несколько дней подряд. Из-за жары в столице продлен оранжевый уровень погодной опасности до вечера 30 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

