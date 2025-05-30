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30 мая, 07:15

Общество

В Трудовой кодекс предложили внести компенсации за использование личного оборудования

В Трудовой кодекс предложили внести компенсации за использование личного оборудования

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В России предложили закрепить в Трудовом кодексе обязанность работодателей компенсировать сотрудникам расходы на использование личной техники в служебных целях. Поправки обяжут указывать размер и порядок компенсации в трудовом договоре.

По словам инициаторов, многие сотрудники регулярно используют на работе личные телефоны, ноутбуки и другие устройства. Это ускоряет износ техники и ведет к дополнительным расходам, включая оплату интернета и программного обеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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