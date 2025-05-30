Россиянам рассказали, какие изменения вступят в силу с июня

С 1 июня в России вступает в силу ряд изменений. Некоторые семьи получат увеличенные выплаты на детей – перерасчет пособий производится в случае ухудшения материального положения, например после потери работы одним из родителей.

Также увеличится страховая пенсия для нескольких категорий граждан. Прибавку в 8 907 рублей получат те, кому в мае исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, которым в этом же месяце установили инвалидность первой группы.

Кроме того, в аптеках появится система проверки лекарств. При продаже препарат будет сверяться с государственной базой, и если он просрочен или поддельный, система автоматически отклонит продажу.

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