Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 07:15

Общество

Россиянам рассказали, какие изменения вступят в силу с июня

Россиянам рассказали, какие изменения вступят в силу с июня

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С 1 июня в России вступает в силу ряд изменений. Некоторые семьи получат увеличенные выплаты на детей – перерасчет пособий производится в случае ухудшения материального положения, например после потери работы одним из родителей.

Также увеличится страховая пенсия для нескольких категорий граждан. Прибавку в 8 907 рублей получат те, кому в мае исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, которым в этом же месяце установили инвалидность первой группы.

Кроме того, в аптеках появится система проверки лекарств. При продаже препарат будет сверяться с государственной базой, и если он просрочен или поддельный, система автоматически отклонит продажу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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