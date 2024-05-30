Врач-иммунолог оценил вероятность появления эпидемии кори в России

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил вероятность появления новых эпидемий в России. Он объяснил, чем вызван рост заболеваемости корью и надо ли повторять прививку во взрослом возрасте.

В Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, но многие вузы начали принимать профилактические меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.