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30 мая, 17:45

Общество

Врач-иммунолог оценил вероятность появления эпидемии кори в России

Врач-иммунолог оценил вероятность появления эпидемии кори в России

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил вероятность появления новых эпидемий в России. Он объяснил, чем вызван рост заболеваемости корью и надо ли повторять прививку во взрослом возрасте.

В Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, но многие вузы начали принимать профилактические меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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