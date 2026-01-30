Москвичам расскажут о работе дворников во время снегопадов

Январь 2026 года побил 200-летний рекорд по снегопадам в столице. Ведущая программы "Москва сегодня" Алена Суббота поработала дворником и ощутила все тяготы этой профессии, когда снег больше суток валит с неба, не прекращаясь.

Удалось ли ей победить сугробы в одном отдельно взятом дворе? Что вообще происходит с климатом в городе? Можно ли говорить, что Москва попала под удар аномальной стихии?

Почему метеорологи до конца не уверены, когда наступит весна? Зачем люди надевают гидрокостюмы и лезут в ледяную воду?

Об этом и многом другом – в программе "Москва сегодня" 31 января в 10:20.