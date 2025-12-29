Форма поиска по сайту

29 декабря, 23:00

Общество

В Сбере рассказали о сроках получения страховых выплат

Средний срок получения страховой выплаты на данный момент составляет 5 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, сообщил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.

При этом компания старается оптимизировать процесс, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

При подаче обращений через мобильное приложение некоторые клиенты начали получать выплаты в течение 5 минут после заявлений о событиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

