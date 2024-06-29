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29 июня, 17:30

Общество

"Поезд памяти" приехал в Москву

"Поезд памяти" приехал в Москву

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"Поезд памяти" приехал в Москву – это патриотическая акция, участникам которой стали старшеклассники от 15 до 17 лет из разных регионов России и семи стран СНГ. В столице для них подготовили большую программу.

Ученики отправились на обзорную автобусную экскурсию по маршруту "Москва военная", возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, посетили Красную площадь. Также для школьников подготовили экскурсии по ВДНХ и посещение выставки-форума "Россия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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