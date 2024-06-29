Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Санкт-Петербурге

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Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль прошел вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов под сопровождение водно-пиротехнического шоу. Согласно данным властей Санкт-Петербурга, на празднике присутствовало около 70 тысяч школьников и сопровождающих.

В город ради него приехали выпускники из около 40 субъектов России, в том числе из новых регионов. Кроме того, на празднике присутствовали выпускники из 16 иностранных государств.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с успешным окончанием школ. Он уточнил, что в этом году в Москве насчитываются свыше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч выпускников девятых классов. Мэр подчеркнул, что Москва гордится выпускниками и всегда готова оказать помощь им в их стремлениях.

