Жители ЖК "Лефортово парк" пожаловались на автомобили без номеров во дворе

Жители ЖК "Лефортово парк" несколько месяцев не могут спокойно проехать к своим домам. Они рассказывают, что во дворе припаркованы машины без номеров. Автомобили давно стоят на одном и том же месте и мешают движению. Попытки связаться с владельцами никаких результатов не дали.

Жители уже обращались за помощью и к местным властям, и в полицию. В ответ им приходят сообщения, что машины не поставлены на учет, и эвакуировать их нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.