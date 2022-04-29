Россиянам рассказали, что изменится с 1 мая 2022 года

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С 1 мая начнется прием и рассмотрение заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые оказались в трудной финансовой ситуации. Пособия теперь положены и полным семьям с детьми, если доход меньше прожиточного минимума. Заявление на выплату уже можно подать на госуслугах.
С 1 мая информацию начнут передавать в Пенсионный фонд, после чего на банковскую карту "Мир" придут деньги за май и апрель. Если же первая выплата поступит в июне, то сразу за три месяца. Кроме того, детские и другие социальные выплаты не смогут списать за долги без письменного разрешения.
Также сообщается, что максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей с 1 мая по решению Центробанка РФ вырастет с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В ЦБ подчеркнули, что изменения касаются как переводов, так и платежей. Благодаря этому россияне смогут делать быстрые переводы и платить за товары и услуги через СБП более крупные суммы.
Кроме того, за публичное отождествление роли Советского союза и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны теперь грозит штраф или даже арест. Как заявил в своем телеграмм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, попытки переписать историю должны жестко пресекаться.
Уточняется, что законом предусматривается штраф до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток за такое нарушение. При этом штраф до 4 тысяч рублей предусмотрен для должностных лиц, до 50 тысяч рублей – для юридических лиц, а за повторное нарушение наказание вырастет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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