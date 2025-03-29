В Москве прошел День финансовой грамотности в театре

В Москве прошел День финансовой грамотности – мероприятие состоялось в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Организаторы – департамент финансов и Центр финансовой грамотности – предложили креативный подход к обучению.

Участники разных возрастов могли посетить мастер-классы, лекции, VR-тренажеры и даже театральные постановки на финансовые темы. Дети изучали денежные вопросы через сказки, подростки – через импровизированные сценки о спонтанных покупках, взрослые – через бизнес-советы для маркетплейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.