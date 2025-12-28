Коммунальные службы приступили к активной уборке снега в Москве

В Москве коммунальные службы приступили к активной уборке снега. В Даниловском районе задействовано порядка 350 человек и 60 единиц техники, включая малую механизацию.

По прогнозу синоптиков, в утром 29 декабря в столице ожидается мороз около минус 5 градусов. Температура будет постепенно понижаться, и в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.