Телеграм-канал телеканала Москва 24 запустил конструктор новогодних открыток

Телеграм-канал Москвы 24 совместно с платформой "Активный гражданин" запустил специальный новогодний проект – конструктор праздничных открыток.

Чтобы принять в нем участие и получить сюрпризы, зрителям нужно отсканировать QR-код, показанный в эфире, и перейти в закрепленный пост канала.

Там можно создать персонализированное поздравление для родных и друзей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.