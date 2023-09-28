Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений

Сентябрь в столице стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 1 октября, в Москве ожидаются понижение температуры и дождливая погода. Синоптик добавил, что до 4 октября температура по ночам будет доходить до 10 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до 12–15 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.