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28 сентября, 14:15

Общество

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений

Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений

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Сентябрь в столице стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 1 октября, в Москве ожидаются понижение температуры и дождливая погода. Синоптик добавил, что до 4 октября температура по ночам будет доходить до 10 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до 12–15 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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