Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира

К корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира с 2 по 11 сентября пройдут дни открытых дверей. Москвичи смогут увидеть обновленные отделения и заглянуть в палаты, в том числе для совместного пребывания маленьких пациентов с родителями.

Медицинская помощь, которую получат дети, вышла на новый уровень качества и комфорта, отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В больнице, например, теперь предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха, чтобы пребывание в стационаре проходило в комфортной и здоровой атмосфере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

