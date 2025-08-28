Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 12:15

Общество

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стоит сделать прививку от гриппа

Температура составит 19 градусов в Москве днем 28 августа

Жители дома на Шелепихинском шоссе пожаловались на буйного соседа

"Доктор 24": врач рассказала, кому грозит диабет второго типа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 августа

"Новости дня": новый кинопарк "Москино" сможет принимать до 10 млн гостей в год

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 41% 28 августа

"Утро": скорость ветра в Москве составит 7 м/с 28 августа

В России выросли продажи антивозрастной косметики

К корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира с 2 по 11 сентября пройдут дни открытых дверей. Москвичи смогут увидеть обновленные отделения и заглянуть в палаты, в том числе для совместного пребывания маленьких пациентов с родителями.

Медицинская помощь, которую получат дети, вышла на новый уровень качества и комфорта, отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В больнице, например, теперь предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха, чтобы пребывание в стационаре проходило в комфортной и здоровой атмосфере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика