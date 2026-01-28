Представители маркетплейсов заявили об отсутствии сбоев в сроках доставки из-за непогоды

Курьеры продолжают работу в условиях сильного снегопада и морозов в Москве. Представители крупных маркетплейсов заявили, что средние сроки доставки товаров не изменились, несмотря на непогоду.

Для обеспечения бесперебойной работы компании увеличивают количество грузового транспорта и привлекают дополнительных курьеров. За работу в сложных погодных условиях им гарантируют повышенную оплату и бонусы.

