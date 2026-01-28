Температура опустится до минус 25 градусов в Москве ночью 28 января

Морозы усилятся до минус 25 градусов ночью 28 января в Москве. Холодная погода, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сохранится и в начале февраля.

При этом высота снежного покрова в столице уже достигла 50 сантиметров, а в области она еще больше. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая улицы Москвы. Для рабочих организованы пункты обогрева и полевые кухни.

