Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 07:45

Общество

Торговые сети предлагают москвичам обменять старую технику на новую

Торговые сети предлагают москвичам обменять старую технику на новую

Более 5 млн рублей обещают москвичам за первый год службы по контракту на СВО

"Утро": минус 1 градус ожидается в Москве днем 27 ноября

Спрос на эзотерические услуги на новогодних корпоративах увеличился на 20%

Минцифры РФ разработало пакет законопроектов для борьбы с мошенниками

Спрос на тарологов на новогодних корпоративах увеличился на 20%

В Москве стартовала молодежная антарктическая экспедиция

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Спрос на тарологов на новогодних корпоративах вырос на 20%

Температура в Москве вернется к минусовой вечером 26 ноября

Рынок восстановленной электроники в России достиг 130 миллиардов рублей в год и продолжает расти. Торговые сети, где работает система трейд-ин, осваивают новый формат. Так, старый смартфон теперь можно будет обменять на бытовую технику.

Таким форматом также стали интересоваться площадки, которые раньше этим не занимались. Эксперты объясняют такой тренд запросами покупателей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика