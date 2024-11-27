Торговые сети предлагают москвичам обменять старую технику на новую

Рынок восстановленной электроники в России достиг 130 миллиардов рублей в год и продолжает расти. Торговые сети, где работает система трейд-ин, осваивают новый формат. Так, старый смартфон теперь можно будет обменять на бытовую технику.

Таким форматом также стали интересоваться площадки, которые раньше этим не занимались. Эксперты объясняют такой тренд запросами покупателей.

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