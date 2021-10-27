В столице разыграли первые квартиры среди прошедших вакцинацию от COVID-19

Первые две квартиры в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24. Победителей выбирали с помощью общедоступного генератора случайных чисел от "Яндекса".

Акция предназначена для совершеннолетних граждан РФ, получивших первый компонент вакцины от коронавируса или прошедших повторную вакцинацию в период с 18 по 24 октября.

Всего планируется пять розыгрышей, каждый раз по 2 квартиры. Регистрироваться для участия не нужно. Данные автоматически попадают в систему после прививки, если у вас московский полис ОМС. Коды победителей обязательно опубликуют на mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.