Эксперты рассказали, как выбрать готовый фарш

Слово "фарш" пришло в русский язык из французского. Fаrсе в переводе означает "начинка", а farcir – "наполнять". Такое блюдо в средневековых княжествах и королевствах интерпретировали по-разному.

Например, фаршем могли считаться "яблоки в перепелке, перепелка в зайце, заяц в поросенке". Со временем под такой начинкой стали подразумевать только мясо.

Какой фарш лучше – охлажденный или замороженный? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.