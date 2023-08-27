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09:30

Общество

Смартфоны и планшеты стали лучшими покупками россиян в этом году – данные SuperJob

Смартфоны и планшеты стали лучшими покупками россиян в этом году – данные SuperJob

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Смартфоны и планшеты стали лучшими покупками россиян в этом году. По данным сервиса SuperJob, каждый десятый удачно приобрел такое устройство.

Другими частыми покупками назвали бытовую технику, одежду и обувь. 5% опрошенных поделились, что купили турпутевку, а 3% приобрели жилье или мебель. Реже всего россияне рассказывали о покупке автомобиля. У четверти респондентов пока не было запоминающихся трат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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