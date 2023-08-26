Туман ожидается в Москве в ночь на 27 августа

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В ночь с субботы на воскресенье столицу накроет туман. Видимость составит от 200 до 700 метров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Плотный туман продержится в столице до утра 27 августа. Прогнозируется ухудшение видимости до 200–700 метров.

Из-за тумана может увеличиться вероятность дорожно-транспортных происшествий. Синоптики просят автомобилистов соблюдать осторожность и быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пешеходам рекомендуется надеть одежду со светоотражающими элементами.

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье 27 августа в столицу придет потепление. Температура воздуха днем поднимется до 21 градуса тепла, при этом сохранится облачность.