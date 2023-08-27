06:38Общество
Москвичам рассказали о погоде 27 августа
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 27 августа, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.
Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.
В ночь с субботы на воскресенье столицу накрыл туман. Из-за погодных условий московские аэропорты задержали или отменили не менее 20 рейсов.
Ранее сообщалось, что появление в столичном регионе радиационного тумана обусловлено охлаждением нижнего слоя воздуха за счет земного излучения.
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