Москвичам рассказали о погоде 27 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 27 августа, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

В ночь с субботы на воскресенье столицу накрыл туман. Из-за погодных условий московские аэропорты задержали или отменили не менее 20 рейсов.

Ранее сообщалось, что появление в столичном регионе радиационного тумана обусловлено охлаждением нижнего слоя воздуха за счет земного излучения.

Синоптики рассказали о потеплении 27 августа в столице