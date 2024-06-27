Парикмахер рассказала, как выбрать качественный лак для волос

Парикмахер-стилист Галина Тоторина рассказала, на что обратить внимание при покупке лака для волос. По ее словам, сухие лаки не склеивают волосы и подходят для любых укладок, а жидкий лак имеет смысл использовать для создания гладких пучков и хвостов.

Также лаки делятся по степеням фиксации. Например, суперсильная рассчитана на прически, которые продержатся длительное время, сильная – для объема, а средняя – для густых волос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.