Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 08:00

Общество

Парикмахер рассказала, как выбрать качественный лак для волос

Парикмахер рассказала, как выбрать качественный лак для волос

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Парикмахер-стилист Галина Тоторина рассказала, на что обратить внимание при покупке лака для волос. По ее словам, сухие лаки не склеивают волосы и подходят для любых укладок, а жидкий лак имеет смысл использовать для создания гладких пучков и хвостов.

Также лаки делятся по степеням фиксации. Например, суперсильная рассчитана на прически, которые продержатся длительное время, сильная – для объема, а средняя – для густых волос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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