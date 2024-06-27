Москвичам рассказали о погоде 27 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 27 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что июль в Москве будет теплым и засушливым с недобором осадков на 30% до нормы. По его словам, месяц стартует с 30-градусной жары, но повышение температуры начнется уже 27 июня – до 25–27 градусов.

До этого сообщалось, что июнь 2024 года по количеству осадков в столице побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

