ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал жителям и гостям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за дождя.

На движение в городе оказывают влияние такие факторы, как погодные условия, ремонтные работы на дороге, а также низкая скорость проезжающих машин. Замедлить передвижение по Москве также может мелкое ДТП, отмечается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве посоветовали водителям перенести поездку на автомобиле на более позднее время или пересесть на метро.

Ранее сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве предупредили жителей столицы о небольшом кратковременном дожде и усилении ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с непогодой сотрудники ведомства обратились к автомобилистам с просьбой снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

