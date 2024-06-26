Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 26 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Небольшой кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в столице в среду, 26 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Из-за непогоды местных автомобилистов попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Водителям также порекомендовали избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений) и парковать машины вдали от деревьев.

Пешеходов же призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра на улице. При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В столичном Дептрансе рекомендовали москвичам использовать для поездок метро.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что июль в Московском регионе будет теплым и засушливым с недобором осадков на 30% до нормы. Месяц стартует с 30-градусной жары, но повышение температуры начнется уже 27 июня – до 25–27 градусов.

