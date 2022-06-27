Новости последнего часа: 27 июня стал самым жарким днем в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем в Москве с начала года. Температура воздуха в столице достигла 32 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самолет Мурманск – Москва, который подавал сигнал тревоги, приземлился в Шереметьево.

В ГУМЧС по Северной Осетии сообщили, что более 500 автомобилей ждут открытия проезда на Военно-Грузинской дороге со стороны России.

