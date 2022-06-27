Все рестораны бывшего McDonald’s планируют открыть в сентябре

Все 850 ресторанов бывшего McDonald’s планируют открыть в сентябре под новым названием "Вкусно – и точка". К настоящему времени работают 142 ресторана быстрого питания.

В компании рассказали, что испытывают некоторые сложности с упаковкой и ингредиентами. Однако эти вопросы решаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

