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14:30

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

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Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает свою работу и в выходные дни. Ежедневно сюда приходят добровольцы и проходят тщательный отбор. После завершения всех процедур по оформлению прямо к пункту подъезжают автобусы. На них военнослужащие добираются до места службы.

Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам.

"Я востребованный технический специалист, который нужен нашей армии. Там есть кому воевать, а вот кому помочь им, я думаю, как раз нужны такие люди", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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