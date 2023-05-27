Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает свою работу и в выходные дни. Ежедневно сюда приходят добровольцы и проходят тщательный отбор. После завершения всех процедур по оформлению прямо к пункту подъезжают автобусы. На них военнослужащие добираются до места службы.

Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам.

"Я востребованный технический специалист, который нужен нашей армии. Там есть кому воевать, а вот кому помочь им, я думаю, как раз нужны такие люди", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.