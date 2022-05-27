Участники РГО сообщили об экспедициях в Арктику и Антарктиду

О предстоящих экспедициях в Арктику и Антарктиду рассказали участники Медиаклуба Русского Географического общества (РГО). Заседание с участием путешественников, ученых и журналистов состоялось 27 мая в штаб-квартире РГО.

По словам океанолога Артура Чилингарова, основное внимание исследователи будут уделять экологии Северного морского пути.

По данным РГО, основные виды загрязнения – это нефтепродукты, брошенная техника, металлолом. Русское географическое общество занимается наведением порядка на островах Арктики с 2010 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.