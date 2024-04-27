Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Там сотрудники и волонтеры ответят на все вопросы москвичей, подробно расскажут об актуальных условиях и льготах и помогут сразу подать документы.

Пункт работает по принципу офисов госуслуг – в режиме единого окна. Его специалисты проверят бумаги, проведут собеседование и медосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.