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27 апреля, 12:00

Общество

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова

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На улице Яблочкова продолжает работу пункт отбора на службу по контракту. Там сотрудники и волонтеры ответят на все вопросы москвичей, подробно расскажут об актуальных условиях и льготах и помогут сразу подать документы.

Пункт работает по принципу офисов госуслуг – в режиме единого окна. Его специалисты проверят бумаги, проведут собеседование и медосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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