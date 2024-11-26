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26 ноября, 13:45

Общество

Посетители самого большого катка Москвы на ВДНХ поделились своими впечатлениями

Посетители самого большого катка Москвы на ВДНХ поделились своими впечатлениями

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На ВДНХ стартовал зимний сезон, и уже открыт самый большой каток Москвы. Посетители могут кататься в любое время дня, а вечером насладиться ярким музыкальным шоу.

Москвичи поделились своими впечатлениями. Один из горожан отметил, что каждый год сюда приходит и ждет открытия катка, потому что это создает новогоднее настроение. Другой подчеркнул, что каток – это прекрасное место для семейного отдыха, и они рады вернуться сюда после прошлогоднего перерыва. 

Лед площадью более 20 тысяч квадратных метров протянулся вдоль Главной аллеи, от Центрального павильона до павильона "Земледелие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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