Врач назвал заболевания, которые можно вылечить пиявками

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Лечение медицинскими пиявками показано при варикозе, повышенном артериальном давлении и лор-заболеваниях. Об этом Москве 24 рассказал врач, кандидат медицинских наук, президент Всемирной организации гирудотерапии Константин Сухов.

Гирудотерапия – один из древнейших способов лечения, насчитывающий более 3,5 тысячи лет. К примеру, с помощью пиявок можно регулировать кровоснабжение тканей. Именно это находится в основе всех жизненных процессов человека, подчеркнул Сухов.

По его словам, для гирудотерапии используются специальные пиявки, у которых есть три челюсти и около 200 зубов. Лечение с их помощью безболезненно.





Константин Сухов врач, кандидат медицинских наук, президент Всемирной организации гирудотерапии Пиявка прокусывает кожные покровы на глубине всего лишь полтора миллиметра. Более того, когда она ставится, то через полторы-две минуты выпускает обезболивающее средство. Оно позволяет не чувствовать пиявку на кожных покровах.

Гирудотерапию также можно использовать для профилактики артериальной гипертензии. "Это одно из тех заболеваний, которое фактически не лечится. Применяя пиявки, мы можем менять вязкость крови. За счет этого система кровоснабжения работает немного по-другому", – рассказал врач в интервью программе Доктор 24.

Кроме того, гирудотерапия показана при варикозном расширении вен как часть комплексной терапии. "Самое большое количество пациентов – приблизительно 40% – приходят к нам с лор-заболеваниями. Это риниты, хронические риниты, синуситы, гаймориты, отиты. При этом пиявки могут ставится в том числе и в нос", – сказал Сухов.

Он обратил внимание, что основное противопоказание в применении гирудотерапии – это гемофилия, то есть нарушение свертываемости крови. В такой ситуации возникает риск получить достаточно выраженное кровотечение. Также лечение пиявками ограничивают в первые месяцы беременности, заключил врач.

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