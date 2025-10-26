Врачи предупредили о тяжелых последствиях от злоупотребления назальными каплями. По их словам, сосудосуживающие спреи не лечат насморк, а лишь временно маскируют симптомы, вызывая привыкание уже через 5–7 дней регулярного применения.

Длительное использование может привести к хроническому отеку слизистой, кровотечениям, потере обоняния, бессоннице и даже тахикардии у детей. По данным исследований, в 2025 году россияне приобрели свыше 230 миллионов упаковок таких препаратов, потратив около 29 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.