Московским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на улицах зимой

Столичным школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на улицах в зимнее время. По словам инспекторов, важно переходить проезжую часть по пешеходному переходу и строго соблюдать правила дорожного движения – все это поможет избежать серьезных аварий.

А в МЧС напомнили, что важно правильно подготовить к зиме электросамокат, чтобы он не стал причиной пожара в доме. Для этого лучше вынуть из него батарею и не подносить ее к радиатору. А еще школьникам посоветовали не оставлять смартфоны и пауэрбанки без присмотра.

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