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26 сентября, 13:45

Общество

"Актуальный репортаж": как не "прогореть" на криптовалюте

"Актуальный репортаж": как не "прогореть" на криптовалюте

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Актер Артем Ткаченко потерял около 25 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Как выяснилось, он отдал деньги мошенникам, заявили СМИ.

Тем временем полиция задержала так называемую "королеву крипты" Валерию Федякину. Ее подозревают в мошенничестве на миллиарды рублей. Пока одни пытаются заработать на биткоинах, другие держатся подальше, опасаясь мифической возможности легкого заработка.

Как это работает на самом деле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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