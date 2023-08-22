В ГД допустили ужесточение наказания за проникновение на подземные объекты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Евгений Федоров не исключил ужесточения наказания для владельцев неохраняемых подземных объектов и граждан, проникающих на такие объекты. Так в беседе с Агентством "Москва" он прокомментировал инцидент с гибелью диггеров в коллекторе Неглинки в столице.

"Пока закон действует, то есть неотвратимость наказания есть. То есть эта ситуация (с гибелью диггеров. – Прим. ред.) была в правовом поле. <...> Если не хватает ответственности, то будем добавлять", – сказал парламентарий.

Он добавил, что проникновение на подземный объект без соответствующего разрешения его владельца сегодня фактически является нарушением законодательства.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе было восемь человек, тела последних из них обнаружили днем 22 августа.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение было предъявлено одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая и проводила экскурсии.



Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве