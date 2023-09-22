В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения чумы в РФ

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Угроза распространения в России чумы в настоящее время отсутствует, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, ведомство находится во контакте с специалистами из Монголии, где были выявлены случаи заражения бубонной чумой, а также отслеживаются природные очаги возникновения заболевания.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проводят усиленный санитарно-карантинный контроль и задействуют автоматизированная информационная система "Периметр".

Ранее сообщалось, что больница монгольского региона Завхан, который граничит с российской Республикой Тыва, зафиксировала больного с подозрением на заболевание бубонной чумой. По информации учреждения, у больного наблюдается рвота и лихорадка, в больницу он поступил 19 сентября во второй половине дня. Экспресс-тест на заболевание чумой дал положительный результат.

В связи с этим региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела срочное заседание и ограничила передвижение людей на въезд и выезд в столицу региона Улиастай и поселение Яруу, откуда прибыл больной, с 21:00 19 сентября по 25 сентября. Отмечается, что в Монголии, по последним данным, обнаружили 137 природных очагов чумы в 17 регионах.

Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии