Больного с подозрением на чуму зарегистрировали в Монголии на границе с РФ

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Больница монгольского региона Завхан, который граничит с российской Республикой Тыва, зафиксировала больного с подозрением на заболевание бубонной чумой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

"Окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября после того, как анализы заболевшего пройдут дополнительное бактериологическое подтверждение в специализированной лаборатории", – сообщила руководитель по связям с общественностью центра Энхбаярын Дулмаа.

По информации учреждения, у больного наблюдается рвота и лихорадка, в больницу он поступил 19 сентября во второй половине дня. Экспресс-тест на заболевание чумой дал положительный результат.

В связи с этим региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела срочное заседание и ограничила передвижение людей на въезд и выезд в столицу региона Улиастай и поселение Яруу, откуда прибыл больной, с 21:00 19 сентября по 25 сентября.

Отмечается, что в Монголии, по последним данным, обнаружили 137 природных очагов чумы в 17 регионах. В зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе РФ и КНР, там каждый год регистрируются случаи заболевания людей чумой.

Ближе всего к границе России природные очаги чумы находятся в северо-западном регионе Увс, который граничит с Тувой. Последний раз исследования там прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи зафиксировали увеличение активности природного очага болезни.

В конце июля в монгольском регионе Завхан на границе с РФ был взят анализ погибшего детеныша сурка, который выявил наличие патогена бубонной чумы.

Позже в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В Улан-Баторе мужчина заразился после употребления в пищу мяса сурка. На фоне произошедшего пять контактных с ним лиц изолировали.

Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии